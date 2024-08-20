Лайфхак, который поможет отпугнуть голубей: какие растения стоит высадить возле дома

Некоторые запахи могут эффективно отпугивать голубей. Чтобы уберечь ваши зеленые насаждения и жилье от этих крылатых, специалисты советуют высаживать определенные растения.

О них рассказал изданию Daily Express эксперт по борьбе с вредителями Зак ДеАнджелис.

По его словам, голуби обычно предпочитают дома, где они могут беспрепятственно находить пищу и строить гнезда. Однако сосуществование с ними может вызвать дискомфорт для людей, поскольку птицы часто загрязняют территорию своими отходами. Кроме того, они могут наносить вред растениям, поедая их плоды.

Но, как утверждает ДеАнджелис, отпугивание голубей может быть довольно простым, если вы знаете, какие запахи им не нравятся. Он советует высаживать на вашем участке такие растения, как лук и чеснок, поскольку их острый запах и вкус не нравятся птицам.

ДеАнджелис отмечает, что голуби будут стараться избегать мест с такими ароматами.

Лучше всего высаживать лук и чеснок по периметру вашего сада, обращая особое внимание на места, где голуби обычно любят собираться, такие как их любимые деревья и цветы.

Напомним, ранее мы рассказывали о топ-5 действенных методах, которые помогут отпугнуть ос.

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