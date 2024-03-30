Лечебные свойства семян льна: что нужно знать

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Семена льна имеют целый ряд полезных свойств при регулярном употреблении:

~ снижают уровень "плохого" холестерина.

~ улучшают перистальтику кишечника и помогают нормализовать регулярность стула.

~ улучшают состояние печени, показаны при жировом гепатозе.

~ стимулируют функцию желчного пузыря.

~ благоприятно влияют на выработку противовоспалительных гормонов PG-1 и PG-3.

~ "увлажняют" кожу за счет высокого содержания растительных омега-3.

~ благотворно влияют на когнитивные способности.

~ показаны при остеоартритах, остеоартрозах и остеопорозе.

Семена льна богаты на SLD - это предшественники лигнанов, которые являются сырьем для нашого толстого кишечника и которые участвуют в синтезе двух фитоэстрогенов – энтеродиола и энтеролактона. Последние для женщин крайне полезны, так как они снижают(!) негативное воздействие наших "родных" эстрогенов на ткани молочных желез и матки. Тем самым профилактируют риск развития рака молочной железы, эндометрия и шейки матки. А также хорошо помогают в комплексной терапии синдрома доминирования эстрогенов.

Повторюсь, что фитоэстрогены очень полезны при эстрогендоминировании. И никак не наоборот, а то ходят мифы на эту тему.

У мужчин фитоэстрогены снижают риски развития рака простаты.

Достаточно съедать на регулярной основе 1-2 столовые ложки семян льна в день.

Для удобства, перемолотые семена льна можно хранить в плотно закрытой емкости при комнатной температуре несколько недель – они быстро не окисляются за счет богатого состава по антиоксидантам. Так что хранить семена измельченными можно.

Льняную кашу достаточно есть пару раз в неделю, как десерт или в качестве завтрака (сладкие завтраки не всем подходят). Также льняную кашу можно готовить соленой – добавлять зелень, специи, авокадо.