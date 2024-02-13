Лечит нервы, желудок и кишечник и продается в каждом магазине: какой продукт нужно регулярно употреблять для улучшения здоровья

Кефир – это не просто вкусный кисломолочный продукт, но и настоящий колодец здоровья, особенно для людей после 50 лет. С возрастом функции организма замедляются, ему требуется дополнительная поддержка, и кефир способен с этим отлично справиться.

Об этом пишет ТСН.

Чем же полезен кефир для организма?

Улучшает микрофлору кишечника:

Содержит 50 полезных микроорганизмов, которые нормализуют баланс бактерий, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, снижают холестерин и способствуют выработке витаминов.

Сбалансированная микрофлора кишечного тракта обеспечивает 80% общего иммунитета организма.

Обладает мощным противомикробным действием:

Пробиотические кефирные бактерии предотвращают образование и размножение вредных микроорганизмов, провоцирующих кандидоз, грибковые и урологические заболевания, частые ОРВИ.

Укрепляет кости и борется с остеопорозом:

Богат фосфором, калием и витамином К2, который способствует усвоению кальция.

Рекомендован людям после 50 лет, беременным, подросткам и тем, кто имеет дефицит кальция.

Для наибольшей полезности для костей рекомендуется употреблять кефир жирностью 2,5-3,5%.

Нормализует уровень сахара в крови:

Несмотря на содержание сахара, кефир способен нормализовать уровень сахара и снижать риски развития диабета ІІ типа.

Полезен для сердечно-сосудистой системы:

Содержит витамин К2, снижающий риски образования тромбов.

Полисахариды кефира нормализуют АД и уровень холестерина.

Благодаря своим свойствам кефир может противостоять многим сердечно-сосудистым заболеваниям.

Кому нельзя пить кефир?

Не рекомендуется употреблять кефир натощак, ведь он может повредить слизистую желудка.

Противопоказан людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой желудка, панкреатитом и болезнями двенадцатиперстной кишки.

Максимальная суточная норма для взрослых – 250 мл.

Употребление кефира – это простой и доступный способ улучшить общее самочувствие, укрепить иммунитет и сохранить здоровье на долгие годы.

Напомним, мы уже писали, как предотвратить преждевременное старение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !