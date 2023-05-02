Лечит все недостатки: как применять дегтярное мыло для кожи

Дегтярное мыло широко применяют в косметологии: для лечения акне, прыщей и угрей. Кроме того, им можно лечить волосы. Это мыло обладает антисептическим эффектом и отлично заживляет раны. Мыло из дегтя имеет в своем составе 10% натурального березового дегтя и 90% мыла. В дегтярном мыле нет красителей, ароматизаторов и искусственных добавок. Березовый деготь придает ему резкий запах.

Применение дегтярного мыла для волос

Если у вас жирная кожа головы, попробуйте помыть ее дегтярным мылом или шампунем в составе которого есть дегтярное мыло. Также, мыло с дегтем прекрасно борется с потерей волос и перхотью.

Дегтярное мыло для лечения кожи

Если у вас жирный или комбинированный тип кожи с недостатками, возьмите дегтярное мыло, образуйте пену, нанесите ее на лицо и подержите 10 минут. Смойте водой и нанесите увлажняющий крем.

Также дегтярное мыло прекрасно помогает в борьбе с герпесом. Наносите небольшое количество мыла на пораженный участок.

Кроме того, дегтярное мыло борется с образованием комедонов и сужает поры. Умывайтесь им каждое утро в течение 14 дней. Смывайте прохладной водой.

Если после бритья у вас появляются ранки – обрабатывайте их дегтярным мылом – оно хорошо заживляет раны.

Дегтярное мыло для борьбы с грибком

Для лечения грибковых заболеваний мойте ноги с дегтярным мылом и делайте маски для ног с пеной.

Также мыло помогает побороть трещины на пятках, для этого несколько раз в неделю обрабатывайте трещины мылом.

Дегтярное мыло для борьбы с потом

Обрабатывайте этим мылом подмышки и ноги и они будут меньше потеть. Кроме того, дегтярное мыло благодаря своим антисептическим свойствам нейтрализует неприятный запах.

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Противопоказания

– беременность

– индивидуальная непереносимость

– аллергия

Перед использованием проведите тест на переносимость: нанесите немного мыла на внутреннюю часть локтя и смойте через 2 часа. Если появится жжение или сыпь, откажитесь от использования. Также после умывания наносите на кожу увлажняющий крем.

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