Легенды возвращаются: топ стрижек из 90-х, которые будут снова на пике популярности этой осенью

Стрижки, которые обрели огромную популярность в конце 90-х годов, снова стали трендом в мире моды. Это неудивительно, ведь они выполняют сразу несколько функций: омолаживают, радикально меняют образ и придают волосам объем и густоту.

Именно поэтому эти прически стали любимыми среди современных модниц и, вероятно, надолго сохранят свою популярность. Об этом пишет ТСН.

Каскад

Данная прическа подходит для волос любой длины и структуры, поэтому уже несколько десятков лет остается чрезвычайно популярной. Каскад омолаживает, скрывает недостатки в зоне глаз и лица и добавляет волосам объема. Такая стрижка подчеркивает красоту женщины любого возраста и придает образу игривости. Благодаря различным степеням градуировки, каждая женщина может найти идеальный вариант для себя и выглядеть безупречно.

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Асимметричная пикси-шегги

Это современная интерпретация классической стрижки шегги, характеризующаяся прядями разной длины, создавая эффект омоложения и игрового вида. Такая многослойная прическа придает волосам впечатляющий объем и густоту. Пикси-шегги станет идеальным вариантом для женщин, которые стремятся радикально изменить свой образ и при этом выглядеть моложе.

Асимметричный боб

Еще одна асимметричная прическа, которую звездные стилисты советуют женщинам зрелого возраста, обладает омолаживающим и корректирующим эффектом. Эта стрижка делает лицо более удлиненным и подчеркивает выразительность взгляда. Асимметричный боб является универсальным вариантом, который подойдет всем женщинам без исключения. Особенно он подходит для обладательниц круглых и квадратных лиц, поскольку асимметрия прядей помогает удлинить их форму.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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