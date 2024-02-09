Легкая творожная запеканка без муки: простой рецепт

БЛОГ

ИСТОЧНИК

Для творожной запеканка вам понадобится:

1 кг творога, 9%

0,5 л сметаны 20%

5 яиц

4 ложки сахара

4 ложки манной крупы

Ванилин или ванильный сахар

Все это тщательно взбить блендером до однородной текстуры в крем.

Форму для запекания смазать сливочным маслом, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов

Запекать 60 минут при 180 градусов, после, дать медленно остыть в духовке - приоткрыв дверцы.

Приятного аппетита!