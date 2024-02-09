Легкая творожная запеканка без муки: простой рецепт
Легкая творожная запеканка без муки: простой рецепт
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Для творожной запеканка вам понадобится:
1 кг творога, 9%
0,5 л сметаны 20%
5 яиц
4 ложки сахара
4 ложки манной крупы
Ванилин или ванильный сахар
Все это тщательно взбить блендером до однородной текстуры в крем.
Форму для запекания смазать сливочным маслом, предварительно разогрейте духовку до 180 градусов
Запекать 60 минут при 180 градусов, после, дать медленно остыть в духовке - приоткрыв дверцы.
Приятного аппетита!