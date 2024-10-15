Легкие в уходе и роскошно смотрятся: топ-3 трендовые стрижки этой осенью

Осень – прекрасное время для перемен. И если вы хотите освежить свой образ и выглядеть моложе, то многослойная стрижка – именно то, что вам нужно! Эти прически не только придадут объему и текстуре волосам, но и сделают ваш образ более современным и стильным. Об этом пишет ТСН.

Почему многослойные стрижки так популярны?

Градируемые пряди создают эффект объемных волос, что делает лицо более свежим и молодым.

Подходят для разных типов волос и форм лица.

Многослойные стрижки не требуют сложной укладки и долго держат форму.

Помогают скрыть тонкие волосы, а также возрастные изменения на лице.

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Топ-3 многослойных стрижек осени:

Текстурированный боб

Классика, которая никогда не выходит из моды. Градируемые пряди придают волосам объем и подвижность. Идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно и ухоженно.

Текстурированный боб. Источник: Instagram Текстурированный боб. Источник: Instagram

Удлиненная бикси

Смелый и современный вариант для тех, кто не боится экспериментов. Сочетание элементов боба и пикси делает эту стрижку универсальной и женственной.

Удлиненная бикси. Источник: Instagram Удлиненная бикси. Источник: Instagram

Филированные кончики

Придадут вашему образу легкость и непринужденность. Идеально подходит для обладательниц тонких и непослушных волос.

Филированные кончики. Источник: Instagram Филированные кончики. Источник: Instagram

Как выбрать идеальную многослойную стрижку?

Важно учитывать форму лица при выборе стрижки. К примеру, для круглого лица лучше подойдут стрижки с удлиненными прядями спереди, а для овального – любой вариант. Для тонких волос идеально подойдут стрижки с градуировкой, которые придадут объему. А для густых волос можно выбрать более сложные многослойные стрижки. Если у вас мало времени на укладку, выбирайте стрижки, не требующие особого ухода.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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