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Легкий и нежный десерт покорит сердце второй половинки: Как приготовить банановые сырники

Игорь Романько

Как сделать банановые сырники

Любите сырники? А как насчет сырников с бананами? Это невероятно вкусный и питательный десерт, который понравится и взрослым и детям!

Вкусные сырники от "Рецепты каждый день" – это отличный завтрак, перекус или десерт. Вместо бананов можно добавить в творожное тесто яблоки, груши, изюм или другие фрукты и ягоды. Добавьте в творожное тесто 1-2 столовых ложки какао-порошка, чтобы получить шоколадные сырники. Готовьте с любовью и наслаждайтесь.

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Ингредиенты:

  • 500 г сыра
  • 100 г муки
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара (можно поменьше)
  • 3 банана
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Сыр протрите через сито или измельчите в блендере, чтобы не было комочков.
  2. Добавьте в сыр просеянную муку, разрыхлитель, яйцо, соль и сахар.
  3. Очистите бананы, измельчите их и добавьте в творожное тесто.
  4. Хорошо размешайте массу до однородности.
  5. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке.
  6. Обжарьте на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Накройте сковороду крышкой и прогрейте творожники еще 3 минуты.
  8. Готовые сырники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
  9. Подавайте сырники с вареньем, сгущенкой, сметаной или другими сладкими добавками.

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