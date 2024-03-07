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Легкий и полезный: как приготовить весенний салат

Игорь Романько

Как сделать весенний салат с сельдереем

Весна – отличное время, чтобы зарядить свой организм витаминами! Салат с сельдереем – это не только вкусное, но очень полезное блюдо, которое поможет вам восстановить силы после зимы.

Сельдерей – это источник витаминов A, C, K, а также калия, фолиевой кислоты и клетчатки. Этот овощ оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

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Ингредиенты:

  • 2 стебля сельдерея
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 1/2 стакана грецких орехов
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте сельдерей тонкими ломтиками.
  2. Яблоко очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.
  3. Апельсин очистите от кожицы и белой пленки, разберите на дольки.
  4. Орехи измельчите.
  5. Смешайте все ингредиенты в миске.
  6. Для заправки смешайте оливковое, лимонный сок, соль и перец.
  7. Заправьте салат и наслаждайтесь!

Этот салат можно готовить с разными добавками:

  • Добавьте зелень, например петрушку или укроп.
  • Используйте другие орехи, например миндаль или фундук.
  • Вместо апельсина можно использовать грейпфрут.

Приятного аппетита!

Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.

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