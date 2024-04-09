Ленивые хачапури с сыром, которые готовятся всего за 20 мин: рецепт для приготовления на сковороде

Хачапури – это аутентичный грузинский кулинарный шедевр, который традиционно готовят из дрожжевого или ливанского теста, наполненного сырной начинкой. Эта выпечка идеально подходит для подачи в качестве самостоятельного блюда или как дополнение к основному обеду. Существует множество вариаций хачапури, включая варианты с традиционным грузинским сыром сулугуни, а также с фетой и другими ингредиентами, например, яйцами или свежей зеленью.

Хотя обычно хачапури выпекают в духовке, команда UAportal предлагает быстрый рецепт этого вкусного блюда. Вы сможете приготовить его на сковороде всего за 20 минут.

Нам понадобится:

2 чашки муки;

1/2 чашки теплой воды;

1/4 чашки растительного масла;

1/2 чайной ложки соли; 1/2 чайной ложки соли;

200 гр сыра (например, сулугуни, фета или другой мягкий сыр);

1 яйцо;

1/4 пачки сливочного масла для смазывания.

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Способ приготовления

Возьмите глубокую миску, соедините в ней соль и муку. Влейте воду комнатной температуры и добавьте масло, а затем замесите до однородности. Если тесто получается слишком вязким, подсыпьте немного муки. Вымесите его до эластичности и дайте отдохнуть под полотенцем на четверть часа. В другой миске измельчите сыр, смешайте его с яйцом до равномерности. Разделите тесто на четыре куска, каждый раскатайте в круглый пласт толщиной примерно пол сантиметра.

Нагрейте сковороду на умеренном огне, смажьте ее маслом. На половину каждого круга теста выложите творожную начинку, оставляя свободными края. Закройте начинку второй половиной теста, защипните края, формируя хачапури. Обжарьте их на сковороде до румяной корочки с обеих сторон, по несколько минут с каждой стороны. Повторите с остальными порциями теста и начинки.

Когда хачапури будут готовы, выньте их со сковороды, дайте немного остыть перед подачей.

Приятного аппетита! Эти ароматные хачапури идеально подойдут к вашему столу на обед или ужин.

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