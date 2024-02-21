Ленивые пельмени без теста для тех, кто ненавидит их лепить: пошаговый рецепт с видео

Пельмени – это настоящая кулинарная классика. Они мегапопулярные, поскольку достаточно универсальным блюдом.

Они могут быть как сытным обедом, так и легким ужином. Их можно есть вареными и жареными. Пельмени очень удобны, если нужно быстро накормить семью и собственно себя.

Блогер danilchenko_77 поделилась рецептом "ленивых пельменей", для приготовления которых тесто не нужно. Вместо этого фарш обмакивается в кляре из муки и яйца.

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Как приготовить ленивые пельмени без замеса теста.

Фарш – 400 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по своему вкусу

Яйца – 3 шт.

Мука – 150 г

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком – 4-5 шт.

К фаршу нужно добавить измельченный лук, выжатый чеснок и специи. Фарш нужно хорошо вымесить и отбить его и сформировать шарики, как небольшие фрикадельки.

Яйца взбейте до однородности в глубочайшей миске.

Шарики из фарша нужно сначала обвалять в муке, а затем обмокнуть и повторить.

Поставьте кастрюлю с водой на плите, добавьте в нее соль, перец горошком и лавровый лист. Когда вода закипит, в воду добавьте соль, перец горошком и лавровый лист.

Варить пельмени нужно около 10 минут. Перед подачей добавьте сливочное масло, чтобы пельмени не слипались.

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