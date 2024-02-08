Ленивые пельмени в томатном соке: вы такого еще не пробовали

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ИСТОЧНИК

Это блюдо называют по-разному. В интернете достаточно много под разными названиями.

Я же помню, как пах бабушки Назик дом в Тбилиси, когда она нам готовила, казалось бы самое вкусное блюдо:

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Тісто

Борошно+вода+щіпка солі.

Тут банально м'яке тісто, що добре розкочується, яке потрібно розкотити 0,2-0,3 см в довгу шириною 20 см смужку.

Фарш

Фарш домашній 1 кг (30% яловичина, 70% свинина).

Цибуля ріпчаста 200 грам.

Сухі, орегано, розмарин, чебрець, за смаком.

Свіжа петрушка та базилік чи кінза, якщо любите.

Сіль, перець, часник, перець запашний, коріандр, мускатний горіх все по щіпці!

Розкатали тісто, розклали рівномірно фарш, скрутили в рулет і нарізали по 5-6 см "трояндочки".

На дно, рослинне масло, виклали трояндочки не туго один до одного, вільно, тому що вони трохи підростуть.

Заливаємо помідорами у власному соку чи томатним соком.

Варити на повільному вогні після закипання 1 годину.

Періодично прокручуючи сковороду, створюючи тиск, щоб змістити їх з місця, щоб не прилипло.

Додайте кип'яченої гарячої води, якщо мало соку.

І пам'ятайте – від аромату фаршу залежить смак страви!

Час приготування – 2 години.

Смачного!