Ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком: рецепт
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Друзья, сегодня мы с вами приготовим ЛЕНИВЫЕ ПИРОЖКИ С ЯЙЦАМИ И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ
Все быстро, легко и вкусно. Готовьте и наслаждайтесь.
А вы готовите пироги и пирожки с соленой начинкой?
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Ліниві пиріжки з яйцями та зеленою цибулею
- 200 г борошна (8 ст. л.)
- 5 г харчової соди (1 ч. л.)
- сіль
- 300 мл кефіру або айрану
- 50 г яйця (1 шт.)
- 30 мл рафінованої олії (для тіста) (2 ст. л.)
Додатково:олія для смаження
Начинка:200-300 г зеленої цибулі3 яйцякріп
Приготуємо тісто:
✅ Змішуємо борошно з харчовою содою та сіллю.
✅ У великій мисці змішуємо: айран або кефір, яйце, рослинну олію, борошно з сіллю та харчовою содою. Ретельно перемішуємо, щоб не було комочків.
✅ Додаємо дрібно нарізані яйця, кріп та зелену цибулю. Перемішуємо.Тісто готове.
✅ Смажимо пиріжки на розігрітій пательні. Викладаємо невеликі порції тіста в розігріту олію
.✅ Обов’язково накриваємо кришкою.
✅ Перевертаємо та знову накриваємо кришкою.
✅ Викладаємо пиріжки на паперовий рушник для того, щоб прибрати зайву олію.Готово! Усім смачного!