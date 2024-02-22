Ленивые суши, или как приготовить любимое блюдо быстрее и вкуснее (видео)

Суши уже стали привычной пищей и многим нравятся как альтернатива блюдам с рисом и рыбой. Это очень сытный и удобный вариант для перекуса.

Если вы любите составляющие, входящие в сушу, однако ищете способ приготовить блюдо побыстрее, можно воспользоваться рецептом суши-сэндвичей. "Это для тех, кто любит суши, но не желает возиться с ними", — говорит блогер thefoodhub.by_ilona.

Она готовит сэндвичи-суши с помощью электрической вафельницы. А потом на рисовые коржи выкладывает свои любимые ингредиенты.

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Как готовить суши-сэндвичи:

На одну вафельку нужно взять 60 граммов риса, 1 ст.л. рисового уксуса, треть чайной ложки соли и 2 ч. л. кунжутного масла (можно заменить обычным).

Для начинки:

лосось

авокадо

креветка

красная икра

крем-сыр

соус унаги или терияки

острый соус шрирача

Для украшения – норы и кунжут.

Блогер советует для начинки выбирать те продукты, которые смакуют именно вам.

Рис отварить, добавить уксус, соль и растительное масло, все хорошо перемешать и выложить в вафельницу, смазанную растительным маслом. Время приготовления – 15 мин или до появления корочки.

Когда вафелька готова, даем остыть и выкладываем начинку. Сверху поливаем соусами и украшаем норы и кунжутом.

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