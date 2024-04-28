Ленивые суши: рецепт, который легко приготовить дома

Рецепт, который легко готовится на дому и не занимает много времени.

Ингредиенты:

• Рис отварной – 200 г;

• Рисовый уксус – 1 ст.л;

• Соль – 0,5 ч.л;

• Сахар – 0,5 ч.л;

• Огурец – 1 шт;

• Лосось с/с - 100 г;

• Крем-сыр – 100 г;

• Кунжут черный – 1 ч.л;

• Имбирь маринованный и васаби для подачи.

Приготовление:

1. Готовим заправку для риса: смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори.

2. Смешиваем рис, заправку и нору.

3. Нарезаем рыбу и огурец.

4. Формируем суши с помощью пленки и формочек для льда.

5. Переворачиваем и готово

Храните и готовьте – это очень просто!