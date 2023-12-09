Ленивый ужин: рецепт запеченной курицы в духовке

Для этого рецепта вам понадобится только цыпленок, масло, специи, зелень, соль и перец. Идеальный вариант, когда нет сил готовить.

Ингредиенты:

Курча – 350 г

Масло сливочное – 15 г

Майоран – по вкусу

Петрушка, веточка – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Цыпленок помойте, посолите и поперчите. Внутрь уложите майоран, зелень петрушки, смажьте маслом и заверните в фольгу.

Духовку выставьте на 180 градусов и запекайте цыпленок 30 минут.

После этого достаньте противень из духовки, разрежьте фольгу ножницами и поставьте раскрытый цыпленок запекаться до золотой корочки.

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