Лингвисты обеспокоены: вскоре может исчезнуть один из тысячелетних языков

Редкая речь, ведущая родословную от античной греческой, может исчезнуть. Ученые бьют тревогу, поскольку тысячелетний язык ромейка, используемый в горных селах Турции, может исчезнуть в ближайшее время.

Ромейка – это прямой эллинистический потомок греческого, которым говорили в античные времена. Ее сохранение на протяжении тысячелетий стало настоящим чудом, но сейчас речь оказалась на грани исчезновения, пишет IFLScience.

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Носителями ромейки только несколько тысяч человек, проживающих в отдаленных селах региона Трабзон. Язык не имеет письменности и передается из уст в уста.

Ученые полагают, что ромейка может стать ключом к пониманию развития греческого языка на протяжении веков. Ее исчезновение станет не только утратой для лингвистов, но и всей мировой культуры.

Существуют и другие факторы, угрожающие ромейцам:

Социокультурная стигма: турецкий национализм и игнорирование со стороны греков делают язык менее престижным.

Отсутствие образовательных программ: младшее поколение не изучает ромейку, что ставит под угрозу ее передачу следующим поколениям.

Сохранение ромейки – это важная задача для всего мирового сообщества. "Мы должны сделать все возможное, чтобы этот уникальный язык не исчез с лица земли", — отмечают ученые.

Напомним, ученые обнаружили, что у людей производится совершенно новый половой ген, что может привести к исчезновению мужчин на Земле.

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