Линяет черная одежда: как помогут кофе и шпинат

Черная одежда – это классика, которая никогда не выходит из моды. Однако, как и любая другая одежда, она может потерять свой цвет со временем.

К счастью, есть несколько способов сохранить черный цвет одежды и сделать его похожим на новую, пишет SantePlusMag.

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Как стирать черное белье

Первое правило, которое нужно запомнить, – стирать черное белье отдельно от светлой одежды. Это поможет предотвратить выцветание цвета.

Если вы стирайте черное белье в стиральной машине, рекомендуется замочить его в смеси воды, белого уксуса и соли перед стиркой. Это поможет закрепить цвет. Затем защитите черную одежду в барабане с помощью сетчатого мешка, чтобы она не повредилась.

После стирки избегайте использования сушилки и развешивайте одежду сушиться. Однако не рекомендуется сушить их на солнце, чтобы сохранить текстильные волокна и цвет.

Как усилить черный цвет

Существует два самых распространенных способа подчеркнуть темный цвет одежды:

Использование специального моющего средства

Некоторые моющие средства специально предназначены для возвращения блеска черным тканям. Вы можете выбрать специальное средство для стирки, чтобы защитить пигменты вашего черного белья. Однако обязательно соблюдайте дозировку моющего средства, чтобы на черной одежде не появились пятна.

Использование красителя

Чтобы оживить черный цвет, можно выбрать краситель. Однако имейте в виду, что красители более эффективны на таких тканях, как хлопок, лен или шелк. Они также могут приклеиваться к синтетическим тканям, но не к полиэстеру или спандексу. Рекомендуется использовать теплую воду и темную краску для впитывания в одежду и достижения природного черного оттенка.

Природные методы

В дополнение к этим двум методам существуют естественные методы, которые используются для сохранения черной одежды:

Кофе

Чтобы вернуть блеск черной одежде, смочите ткань в крепком кофе или добавьте чашку кофе в стиральную машину. Кофе позволит вашему белью восстановить естественный цвет.

Вода из вареного шпината

Для темных цветов после приготовления шпината вода помогает оживить цвета и бороться с изменением цвета. Прежде чем стирать черные вещи, сначала замочите их в воде, в которой варился пучок шпината. Прополощите, а затем постирайте их вручную.

Чай

Чай также является естественным закрепителем, возрождающим черный цвет на одежде. Просто разведите пакетики чая в воде, затем замочите в этом растворе черное белье на 30 минут.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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