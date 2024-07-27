Лишь 11% внимательных людей могут заметить на картинке скрытую свинью: головоломка с оптической иллюзией

Головоломки с поиском предметов – это увлекательная форма развлечения, бросающая вызов навыкам наблюдательности и способности решать проблемы. Эти головоломки обычно представляют собой сложное изображение, наполненное деталями, внутри которого игроки должны найти определенные предметы или персонажи.

От детских книг до журналов для взрослых и онлайн-игр, эти головоломки увлекали аудиторию всех возрастов на протяжении десятилетий. На картинке ниже вы видите маму и ее детей, которые совершают покупки в магазине, а их корзина наполнена товарами, сообщает Jagran Josh.

Однако в этом хаосе супермаркета скрывается свинья, которую нужно найти за 11 секунд.

Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest

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Ограничение времени создает дополнительное давление на обнаружение скрытого животного в этой головоломке.

Если не нашли спрятанное животное, все хорошо, не сдавайтесь! Продолжайте пробовать и обязательно станете настоящим мастером головоломок.

Решение выделено на рисунке ниже.

Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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