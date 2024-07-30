Лишь люди с острым зрением смогут найти ложку на картинке: головоломка с оптической иллюзией

Головоломки на поиск спрятанного предмета достаточно известны. Эти изображения привлекают полное внимание человеческого разума, что затрудняет обнаружение скрытых объектов/животных.

В этой головоломке спрятана ложка. Найти ее нужно всего за 9 секунд, сообщает Jagran Josh.

Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest

Ограничение времени создает дополнительное давление. Но волноваться не стоит, ведь это помешает поиску спрятанной ложки.

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Если вы не нашли спрятанный предмет, все хорошо, не сдавайтесь! Продолжайте пробовать разные типы головоломок и со временем навыки улучшатся.

Решение выделено на рисунке ниже.

Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest Картинка для поиска скрытого предмета. Источник: Pinterest

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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