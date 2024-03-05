Лишний вес можно набрать только в определенное время суток

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Исследование ученых из Университета Флиндерса, а также Ливерпульского университета завершилось вердиктом, который уже давно является основным диетическим принципом в здоровом питании.

В определенное время суток (с 16:00) лучше не употреблять некоторых продуктов во избежание набора лишних кг, заключили специалисты.

Авторы новой работы пришли к утверждению о том, что из-за специфической деятельности головного мозга люди находят вредные калорийные закуски более привлекательными во второй половине дня. Вот так "открытие"!

В это время, как правило, и происходит переедание насыщенными жирными и сладкими пищевыми ингредиентами, резюмировали ученые.

Исследователи пригласили для тестирования 300 молодых женщин, чтобы оценить их отношение к еде в разное время дня. Полученные ими данные говорили о том, что:

во второй половине дня мозн формирует особо теплое отношение к еде с выраженным вкусом за счет жира, соли и сахара.

"Люди считали вредную пищу более привлекательной во второй половине дня. В это время они автоматически думали о вредных закусках в более позитивном ключе, что, в конечном счете, способствовало усилению тяги к этим продуктам и их дальнейшему потреблению", - конкретизировали авторы проекта.

По какой причине в головном мозге у 300 молодых женщин возникали позитивные мысли о калорийно-сладком именно в это время дня?

Я вижу первопричину в психологии, а далее подключаются медиаторы/ гормоны и др. биохимия, которая формирует подобное пищевое поведение.

И маленький рецепт на дорожку:

во второй половине дня, когда чувствуете прилив любви к определенной пище, ходите на длительные вело/прогулки, в тренажерный зал, в бассейн, на свидания…))

Мыслите в позитивном ключе о своем теле, движении, кровообращении и "воспаленный" очаг в головном мозге под названием"жирное/сладкое" значительно поутихнет.