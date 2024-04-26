Лицо человека, а тело змеи: в Германии нашли скульптуру удивительного божества (фото)

Археологи, проводившие раскопки на месте расширения школы в районе Штутгарта Бад Каннштатт, обнаружили поразительную находку: каменную статую римского божества со змеиным телом.

Статуя, сделанная из песчаника, была найдена на месте римского кавалерийского форта, датированного 100-260 годами н.э. Она изображает фигуру на коленях с человеческой головой, переходящей в змеевидную форму, пишет Archaeologymag.

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Исследователи считают, что статуя изображает "великана", гибридное существо из римско-германской мифологии. Эти фигуры часто изображались на колоннах Юпитера-гиганта, монументальных сооружениях, совмещавших римскую и германскую мифологию.

Археологи в Германии обнаружили скульптуру удивительного божества. Источник: ArchaeoBW/Ch.Hoyer Археологи в Германии обнаружили скульптуру удивительного божества. Источник: ArchaeoBW/Ch.Hoyer

Археологи в Германии обнаружили скульптуру удивительного божества. Источник: Landesmuseum Württemberg Stuttgart / A. Fendt Археологи в Германии обнаружили скульптуру удивительного божества. Источник: Landesmuseum Württemberg Stuttgart / A. Fendt

Археологи в Германии обнаружили скульптуру удивительного божества. Источник: LAD/A.Thiel Археологи в Германии обнаружили скульптуру удивительного божества. Источник: LAD/A.Thiel

"Великане" обычно символизировали власть Юпитера над природными силами. Находка имеет большое значение для понимания римского прошлого Штутгарта.

"Это еще одна часть богатого римского прошлого города", – сказала доктор Астрид Фендт, руководитель отдела археологии Государственного музея Вюртемберг. "Она поможет нам лучше понять верования и практики римлян, живших здесь 2000 лет назад".

Ранее археологи нашли место захоронения древнегреческого мыслителя Платона.

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