Лоферы с носками: как создать модный осенний лук

Лоферы – это стильная и универсальная обувь, которая отлично подходит для разнообразных образов, как в начале осени с теплой погодой, так и в прохладные дождливые дни. Они не только стильны, но очень удобны.

Предлагаем советы, как совмещать лоферы с носками, чтобы создавать оригинальные и выразительные образы. Об этом пишет РБК-Украина.

Лоферы и классические брюки с джемпером

Даже самый сдержанный образ с черными брюками и лоферами может выглядеть свежо, если добавить в него белые носки. Завершите лук стильным укороченным джемпером и кожаной курткой-косухой.

Пальто, джинсы и лоферы

Сочетание длинного пальто или тренча с прямыми джинсами голубого цвета – это классика, которая всегда актуальна. Для завершения образа добавьте футболку, клетчатую рубашку и лоферы, а яркие носки подчеркнут индивидуальность.

Теплый жакет, джинсы и лоферы

Осенью можно добавить в свой гардероб теплый пиджак из смешанных материалов, таких как шерсть или кашемир. Под жакет отлично подойдет рубашка или свитер, а также прямые джинсы. Завершите образ коричневыми лоферами с носками с узором и шарфом на шее.

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Короткое платье, лоферы и носки

Комбинация лоферов с носками и мини-платьем станет вашей изюминкой и сохранит тепло в прохладные осенние дни. Дополните образ пиджаком или длинным пальто и большой сумкой.

Трикотажное платье, замшевое пальто и лоферы

Для тех, кто хочет совместить несколько трендов одновременно, отличным вариантом будет короткое трикотажное платье, лоферы с черными носками и длинное коричневое замшевое пальто. Завершите образ объемной сумкой, и вы готовы к деловой встрече или романтической прогулке.

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

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