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Лучшая выпечка к чаю: Как приготовить песочный пирог с сухофруктами

Игорь Романько

Как сделать пирог из песочного теста с сухофруктами

Простая бюджетная выпечка – это всегда выручает, когда времени мало, а к чаю хочется чего-нибудь вкусненького. Обычно для приготовления такой выпечки все необходимые продукты уже есть дома.

Одним из таких блюд есть песочный пирог с сухофруктами. Для его приготовления достаточно около 30 минут, а результат непременно порадует, пишет "Украинская хозяйка". Для более насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного корицы или ванили.

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Ингредиенты:

  • сахарная пудра – 40 г
  • мука – 190 г
  • разрыхлитель - 3 г
  • холодное сливочное масло – 110 г
  • яичные желтки – 2 шт.

Начинка:

  • яичные белки – 2 шт.
  • сахар – 100 г
  • грецкие орехи - 40 г
  • курага – 40 г
  • изюм - 40 г

Способ приготовления:

  1. В тарелку в сахарную пудру насыпать муку и разрыхлитель и перемешать.
  2. Натереть сливочное масло, перетереть в крошку.
  3. Добавить желтки, перемешать и замесить тесто.
  4. Тесто разделить на две неровные части. Меньше завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку на 15 минут.
  5. Другую часть распределить в форме диаметром 18 см и убрать в холодильник.
  6. В миске белки взбить с сахаром с помощью миксера.
  7. Добавить измельченные грецкие орехи, мелко нарезанную курагу и изюм, перемешать.
  8. Выложить начинку в форму с тестом.
  9. Меньшую часть теста натереть на большой терке сверху на пирог.
  10. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 35 минут.

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