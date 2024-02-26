Лучше чем из магазина: как быстро засолить красную рыбу

Вкусная соленая красная рыба – не только изысканная закуска, но и универсальный ингредиент для салатов, блинов и бутербродов. Приготовить ее в домашних условиях достаточно просто, если знать несколько секретов.

Она богата витаминами и Омега-3 жирными кислотами, которые положительно влияют на здоровье. Попробуйте приготовить красную рыбу дома по этим рецептам с сайта Главред, и вы будете приятно удивлены результатом.

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Какая соль самая лучшая?

Для засолки красной рыбы рекомендуется использовать природную морскую соль. Ее кристаллы обогащены полезными микроэлементами и обеспечивают насыщенный вкус.

Какую рыбу избрать?

Лучше всего подойдут семга и форель. Дома можно солить любую доступную вам красную рыбу.

Обработка рыбы:

Тщательно очистите рыбу от чешуи и внутренностей.

Отрежьте хвост, голову и плавники.

Разрежьте рыбу вдоль хребта и отделите филе от костей.

Удалите все пленки.

Как быстро засолить:

Нарежьте филе на небольшие кусочки. Смешайте соль и сахар (2:1) по вкусу. Добавьте молотый перец для аромата.

Рецепты засолки:

Слабосоленая рыба: 9-10 часов при комнатной температуре.

9-10 часов при комнатной температуре. Соленая рыба: 2 суток в холодильнике.

После засолки:

Слейте выделившийся сок.

Смажьте рыбу растительным маслом без запаха.

Храните в контейнере в холодильнике.

Сколько соли и сахара использовать:

На 1 кг рыбы:

2 столовые ложки соли

1 столовая ложка сахара

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