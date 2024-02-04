Лучше чем магазинный: Как приготовить творог маскарпоне из 2 ингредиентов
Как сделать домашний сыр маскарпоне
Все мы любим сыр маскарпоне, но не всегда хотим уходить в магазин, чтобы его купить. А вы знали, что его можно легко сделать дома?
Попытайтесь приготовить маскарпоне дома – это очень просто и быстро. Если у вас нет марли, можете использовать вафельное полотенце. Рецептом поделились на канале anny.cooking.
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Вам понадобится всего 2 ингредиента:
- Сметана от 20% – 600-700 граммов
- Молоко – 150 мл
Приготовление:
- Соедините молоко, сметану, щепотку соли и половину чайной ложки сахара в кастрюле.
- Подогрейте смесь до 60 градусов.
- Застелите дуршлаг марлей или муслином и поставьте его на миску.
- Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов.
- Через 6 часов маскарпоне будет готов!
Этот сыр можно использовать:
- Намазывать на хлеб
- Добавлять в десерты
- Использовать для приготовления тирамиса
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