Лучше чем магазинный: Как приготовить творог маскарпоне из 2 ингредиентов

Все мы любим сыр маскарпоне, но не всегда хотим уходить в магазин, чтобы его купить. А вы знали, что его можно легко сделать дома?

Попытайтесь приготовить маскарпоне дома – это очень просто и быстро. Если у вас нет марли, можете использовать вафельное полотенце. Рецептом поделились на канале anny.cooking.

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Вам понадобится всего 2 ингредиента:

Сметана от 20% – 600-700 граммов

Молоко – 150 мл

Приготовление:

Соедините молоко, сметану, щепотку соли и половину чайной ложки сахара в кастрюле. Подогрейте смесь до 60 градусов. Застелите дуршлаг марлей или муслином и поставьте его на миску. Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов. Через 6 часов маскарпоне будет готов!

Этот сыр можно использовать:

Намазывать на хлеб

Добавлять в десерты

Использовать для приготовления тирамиса

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