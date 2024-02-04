Українська
Рецепты

Лучше чем магазинный: Как приготовить творог маскарпоне из 2 ингредиентов

Игорь Романько

Как сделать домашний сыр маскарпоне

Все мы любим сыр маскарпоне, но не всегда хотим уходить в магазин, чтобы его купить. А вы знали, что его можно легко сделать дома?

Попытайтесь приготовить маскарпоне дома – это очень просто и быстро. Если у вас нет марли, можете использовать вафельное полотенце. Рецептом поделились на канале anny.cooking.

Читайте также: Ученые объяснили, чем может быть опасное употребление более одного яйца в день

Вам понадобится всего 2 ингредиента:

  • Сметана от 20% – 600-700 граммов
  • Молоко – 150 мл

Приготовление:

  1. Соедините молоко, сметану, щепотку соли и половину чайной ложки сахара в кастрюле.
  2. Подогрейте смесь до 60 градусов.
  3. Застелите дуршлаг марлей или муслином и поставьте его на миску.
  4. Вылейте смесь в дуршлаг и отправьте в холодильник на 6 часов.
  5. Через 6 часов маскарпоне будет готов!

Этот сыр можно использовать:

  • Намазывать на хлеб
  • Добавлять в десерты
  • Использовать для приготовления тирамиса

Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с консервированными ананасами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт