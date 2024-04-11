Лучше чем шашлык: как приготовить свинину в пиве к пасхальным праздникам
Лучше чем шашлык: как приготовить свинину в пиве к пасхальным праздникам
Пасхальный стол ломится от всевозможных блюд, но если вы хотите разнообразить меню и удивить своих близких, попробуйте приготовить свинину в пиве.
Это блюдо не требует много усилий, но результат вас приятно удивит. Свинина получается мягкой, ароматной и сочной, пишет Jul' Kitchen.
Также читайте: Раскрытая хитрость приготовления "идеального" картофеля по-селянски
Ингредиенты:
- 900 г свинины (эскалоп или шейка)
- 80 г сала или жира
- 1/2 л темного пива
- 6 луковиц
- 3 серых хлебных корки
- Соль, перец по вкусу
- 1/2 ч. л. сахара
Приготовление:
- Нарежьте сало или жир на кусочки и растопите на сковороде. Удалите шкварки.
- Обжарьте в растопленном жире лук, изрезанный полукольцами, до золотистого цвета.
- Добавьте свинину в лук. Мясо должно лежать на дне сковороды, чтобы оно хорошо поджарилось.
- Дождитесь золотистой корочки с одной стороны, переверните и обжарьте с другой.
- Влейте 1/3 части пива и не закрывайте сковороду, пока оно не испарится наполовину.
- Добавьте соль, свежемолотый перец, сахар и долейте еще 1/3 пива.
- Прикройте крышкой и тушите на малом огне 20 минут.
- Добавьте хлебные корки, вылейте остальное пиво и оставьте мясо настаиваться 30 минут.
Совет:
Для приготовления блюда используйте качественное пиво. Следите, чтобы мясо не пересохло во время приготовления. По желанию к мясу можно добавить другие специи и травы.
Предлагаем узнать пасхальный рецепт творожной грудки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!