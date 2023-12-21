Лучше чем 'шуба': новый способ приготовления известного салата, который поразит вкусом (видео)

Даже обычные и традиционные блюда можно качественно усовершенствовать, если знать секреты их приготовления. Для примера традиционный салат "шуба" с селедкой можно подать порционно – как роллы.

Этот салат уже назвали шуба-ролл. Предлагаем узнать, как легко привычное блюдо превратить в кулинарный шедевр.

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Для приготовления роллов из свеклы и сельди нужны такие ингредиенты:

Отварная свекла – 2 штуки

Вареная морковь - 3 штуки

Отварной в полушубках картофель - 4 штуки

Сельдь – 1 филе

Пучок зеленого лука

Майонез или греческий йогурт – 200 грамм

Как приготовить шуба-роллы

Для начала очистите отварные овощи. Филе сельди нужно нарезать длинными тонкими брусочками. Зеленый лук вымойте и обсушите. Возьмите кусок фольги (или пищевую пленку) и выложите на бамбуковый коврик для закрутки роллов. Сверху на фольгу нарежьте слайсами свеклу и разложите равномерно в толстую полоску, чтобы между слайсами не было промежутков. Остатки свеклы потрите на терке и высыпьте сверху. Чтобы свекольные слайсы не прилипли к фольге, можно смазать ее слегка растительным маслом. На свекольные слайсы потрите вареный картофель, распределите его по всей поверхности. Смажьте майонезом или греческим йогуртом. Сверху потрите на крупной терке морковь. Повторите все те же действия, что и с картофелем. Затем сверху выложите брусочки сельди и перья зеленого лука. Также смажьте майонезом или йогуртом. Заверните все ингредиенты в рулет с помощью коврика для роллов. Готовый рулет в фольге следует поставить в холодильник на 2-3 часа.

Достаньте рулет и осторожно снимите фольгу. Острым тонким ножом нарежьте роллы. Сверху можно украсить майонезом и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

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