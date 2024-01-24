Лучше чем в магазине: Как приготовить воздушный зефир всего за 20 минут

Как сделать нежный зефир из сливок или сметаны и сгущенки

Зефир – это нежный и воздушный десерт, который можно приготовить дома в считанные минуты. Попробуйте приготовить этот вкус и убедитесь, что это лучше, чем магазинные альтернативы.

Для этого вам понадобятся только два ингредиента: сгущенка и сливки или сметана, остальное уже есть в вашем холодильнике. Рецептом поделились на сайте noviydoctor.

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Ингредиенты:

500 мл сливок (от 30%) или сметаны 20-25%

250 г сгущенки

По желанию: фрукты, ягоды, карамель, шоколад, орехи и т.п.

Приготовление:

Подготовьте пергаментную бумагу и кондитерский мешок с насадкой. Яичный белок и пюре должны быть прохладными. Яблочное пюре по желанию можно сбить с щепоткой лимонной кислоты. Взбейте яичный белок до стойких пиков. В кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Варите сироп на среднем огне до 110 градусов Цельсия. Тонкой струйкой влейте горячий сироп во взбитые яйца из пюре. Взбивайте миксером до тех пор, пока масса не начнет накручиваться на венчик. При желании добавьте пищевой краситель и ароматизатор. Разложите массу в кондитерский мешок и высаживайте на пергамент. Оставьте зефир на 8-10 часов при комнатной температуре.

Советы:

Для приготовления зефира лучше использовать сгущенку из коровьего молока.

Если вы не любите сметану, можно использовать только сливки. Однако в этом случае зефир будет менее нежным.

Для аромата можно использовать ваниль, цедру лимона или апельсина, корицу и т.д.

Если вы хотите сделать зефир цветным, добавьте в массу несколько капель пищевого красителя.

Для украшения зефира можно использовать фрукты, ягоды, карамель, шоколад, орехи и т.д.

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