Лучше их не употреблять, если следите за фигурой: 10 продуктов, которые провоцируют отложение жира на животе
Лучше их не употреблять, если следите за фигурой: 10 продуктов, которые провоцируют отложение жира на животе
Жир на животе или абдоминальный жир является одним из самых опасных видов жира в организме. Он может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.
Об этом пишет УНИАН.
Если вы хотите избавиться от жира на животе, важно обратить внимание на свой образ жизни. К основным факторам, влияющим на его накопление, относятся:
- Физические упражнения: регулярные физические нагрузки помогают сжигать излишние калории и укреплять мышцы.
- Уровень стресса: стресс может приводить к повышению уровня кортизола, гормона, способствующего накоплению жира на животе.
- Употребление алкоголя: алкоголь содержит много калорий и может способствовать увеличению веса.
- Диета: некоторые продукты могут способствовать накоплению жира на животе.
К продуктам, которые следует избегать, если вы хотите избавиться от жира на животе, относятся:
- Сахарные хлопья для завтрака: они содержат много добавленного сахара, который может способствовать набору веса.
- Попкорн в микроволновке: часто содержит гидрогенизированные масла, которые являются основным источником трансжиров.
- Упакованная выпечка: часто содержит много трансжиров и добавленного сахара.
- Жареные фастфуды: они содержат много трансжиров, которые могут приводить к увеличению абдоминального жира.
- Обработанное мясо: содержит много насыщенных жиров, которые могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Белый хлеб: содержит много очищенных зерен, которые могут способствовать увеличению висцерального жира.
- Конфеты: они содержат много обычных углеводов, которые могут приводить к набору веса.
- Некоторые заправки для салата в бутылках: они могут содержать много трансжиров и насыщенных жиров.
- Батончики для замены пищи: часто содержат много калорий, жиров, натрия, добавленного сахара и рафинированных углеводов.
- Мороженое: оно содержит много сахара и насыщенных жиров.
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Вместо этих продуктов лучше употреблять:
- Цельные зерна: они содержат много клетчатки, которая помогает ощущать сытость и может способствовать снижению веса.
- Нежирные белки: они помогают строить и восстанавливать мышцы и способствуют снижению аппетита.
- Ягоды: они содержат не достаточно калорий и много нужных веществ.
- Овощи: они содержат много клетчатки, витаминов и минералов.
- Нежирные молочные продукты: они хороший источник белка и кальция.
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