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Лучше любой химии: зачем засыпать в унитаз соль с порошком для стирки

Игорь Романько

Как очистить и дезинфицировать унитаз с помощью соли и стирального порошка

Кто подумал бы, что обычные кухонные средства могут стать вашими союзниками в борьбе за чистоту и свежесть унитаза? Да, вы не ошиблись! Соль и стиральный порошок – вот ваши новые друзья по наведению порядка в сантехнике.

Об этом пишет сайт prostoway. Удивитесь, как легко можно поддерживать чистоту и свежесть унитаза с помощью обычных кухонных средств.

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Чем же полезны эти неожиданные помощники?

Соль:

  • Дезинфицирует поверхность унитаза, уничтожая вредоносные микробы.
  • Нейтрализует неприятные запахи.
  • Помогает устранить засоры и застои.

Способ применения:

  1. Периодически насыпайте в унитаз несколько ложек соли.
  2. Оставьте без смывания на время.
  3. Смойте воду.

Стиральный порошок:

  • Отбеливание и очистка поверхности унитаза.
  • Усиливает дезинфицирующий эффект.
  • Устраняет неприятные запахи.

Способ применения:

  1. Всыпьте в унитаз несколько ложек стирального порошка.
  2. Оставьте на ночь.
  3. Утром смойте воду.

Важно!

  • Не используйте эти методы слишком часто, чтобы не повредить эмаль унитаза.
  • Для лучшего эффекта можно совмещать соль и стиральный порошок.
  • Не забудьте проветривать туалетную комнату после использования этих средств.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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