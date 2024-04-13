Лучше любой химии: зачем засыпать в унитаз соль с порошком для стирки
Кто подумал бы, что обычные кухонные средства могут стать вашими союзниками в борьбе за чистоту и свежесть унитаза? Да, вы не ошиблись! Соль и стиральный порошок – вот ваши новые друзья по наведению порядка в сантехнике.
Об этом пишет сайт prostoway. Удивитесь, как легко можно поддерживать чистоту и свежесть унитаза с помощью обычных кухонных средств.
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Чем же полезны эти неожиданные помощники?
Соль:
- Дезинфицирует поверхность унитаза, уничтожая вредоносные микробы.
- Нейтрализует неприятные запахи.
- Помогает устранить засоры и застои.
Способ применения:
- Периодически насыпайте в унитаз несколько ложек соли.
- Оставьте без смывания на время.
- Смойте воду.
Стиральный порошок:
- Отбеливание и очистка поверхности унитаза.
- Усиливает дезинфицирующий эффект.
- Устраняет неприятные запахи.
Способ применения:
- Всыпьте в унитаз несколько ложек стирального порошка.
- Оставьте на ночь.
- Утром смойте воду.
Важно!
- Не используйте эти методы слишком часто, чтобы не повредить эмаль унитаза.
- Для лучшего эффекта можно совмещать соль и стиральный порошок.
- Не забудьте проветривать туалетную комнату после использования этих средств.
Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.
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