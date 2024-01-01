Лучше не злоупотреблять: как кофе влияет на кожу
Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Она имеет приятный аромат, крепкий вкус и бодрящий эффект. Однако, несмотря на свои преимущества, кофе может оказывать негативное влияние на здоровье.
Об этом пишет Ukr.media.
Вред кофе для кожи
Кофе является одним из триггеров обострения хронических и дерматологических заболеваний, в частности угревой болезни (акне) и розацеа. Эти заболевания сопровождаются воспалением кожи и кофе может усиливать этот процесс.
Кроме того, кофе обезвоживает организм. Это может привести к сухости кожи, появлению морщин и другим проблемам.
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Вред кофе для сердечно-сосудистой системы
Кофе повышает АД. Это может быть опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, кофе может усугублять аритмию.
Как минимизировать вред кофе
Чтобы минимизировать вред кофе для здоровья, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Ограничит потребление кофе до одной-двух чашек в день.
- Не добавляйте в кофе сахар, молоко или другие добавки, которые могут усугубить негативные эффекты напитка.
- Если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед употреблением кофе проконсультируйтесь с врачом.
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