Лучше съесть побыстрее: сколько дней будут пригодными вареные на Пасху яйца

Украинцы на Пасху варят немало яиц, чтобы следовать традициям. Обычно яйца в Пасху варят уже в четверг или субботу, тогда возникает вопрос, как долго можно хранить крашенки.

Как сообщают эксперты из Real Simple, температура является определяющим фактором для срока годности сваренного вкрутую яйца.

Охлажденные вкрутую сваренные яйца, очищенные или неочищенные, хранятся ровно неделю. А блюда, приготовленные из сваренных вкрутую яиц, безопасно хранятся 3-4 дня, если их накрыть крышкой и хранить в холодильнике.

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Однако при комнатной температуре срок хранения вареных яиц значительно короче. Вареные яйца можно держать при комнатной температуре не дольше чем на 2 часа. Если температура в помещении выше 30 градусов – срок годности вареного яйца сокращается до часа.

"Если вы покрасили сваренные вкрутую пасхальные яйца и спрятали их на улице, не стоит их потом потреблять. Бактерии и вирусы, подхваченные с земли, могут проникнуть в скорлупу и запачкать съедобную часть яйца", — предупредили специалисты.

Можно ли замораживать сваренные вкрутую яйца Текстура вареных яичных белков ухудшается во время замораживания. Во время размораживания они теряют свою структуру, становятся жесткими и резиновыми, пропитываются влагой.

"Отдельно можно заморозить сваренные вкрутую желтки. Вы также можете заморозить сырые яйца на срок до одного года, если они не в скорлупе. Для этого тщательно взбитые сырые яйца - желтки, смешанные с белками, выливаем в формочки для льда по одному яйцу в каждое отделение. Разморозьте и используйте эти замороженные кубики яиц в любом рецепте, который требует свежих яиц", – говорится в сообщении.

Как сохранить сваренные вкрутую яйца

Когда, где, как и в чем хранить сваренные вкрутую яйца, во многом зависит от того, как долго они хранятся. Сварив яйца вкрутую, храните их в холодильнике как можно быстрее, то есть сразу после охлаждения.

Вы можете хранить сваренные вкрутую яйца в холодильнике с неповрежденной или очищенной скорлупой, но если оставить их неочищенными, это обеспечивает большую защиту, делая их менее уязвимыми к потере влаги и порче. Чтобы предотвратить высыхание очищенных яиц, выстелите их емкость влажным бумажным полотенцем, чтобы они удерживали влагу.

Храните сваренные вкрутую яйца – неочищенные или очищенные – в герметичном контейнере, чтобы защитить их от бактерий. Также это оградит продукт от поглощения запахов от другой пищи. Не храните яйца в контейнере с другими продуктами.

Поставьте емкость с вареными яйцами на среднюю полку холодильника, где температура наиболее стабильна. Избегайте хранения вареных яиц в дверце холодильника, где температура колеблется при каждом открывании и закрывании.

Напомним, что делать со скорлупой от пасхальных яиц и почему ее не выбрасывают.

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