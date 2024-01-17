Лучше сканирования отпечатков пальцев: Ученые разработали кардинально новую систему идентификации

Ученые из Индии вывели новый метод аутентификации пользователя, используя физические характеристики выдоха человека. Этот подход позволяет идентифицировать личность не менее эффективно, чем отпечаток пальца.

Как пишет издание New Scientist, в рамках исследования, проведенного с 94 добровольцами, ученые собрали данные о 10 выдохах каждого участника с помощью термоанемометра, измеряющего скорость и температуру воздушного потока. Искусственный интеллект, обученный этим данным, обнаружил возможность различать выдохи с точностью до 97%.

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Основная идея заключается в том, что разное расположение внутренних органов, таких как легкие, трахея, гортань и полость рта, формирует уникальный паттерн выдоха для каждого лица.

Ученые высказывают предположение, что такая система идентификации будет труднее подвергнуться обману по сравнению с использованием отпечатков пальца, поскольку для разблокирования необходимо включение личности в сознание.

Эта новая разработка в будущем может стать альтернативой аутентификации из-за отпечатка пальца, сетчатки глаза или лица.

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