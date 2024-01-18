Лучше спать стоя: химик показал, что 'живет' в подушках (видео)

Известный украинский химик Глеб Репич провел эксперимент, наглядно продемонстрировавший, сколько микробов может накапливаться на наволочках и подушках.

Эксперт взял образцы из наволочки, которую использовал в течение двух недель. Затем он выдержал их в термостате в сутки и исследовал под микроскопом.

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Результаты эксперимента шокировали Репича и его подписчиков. На наволочке обнаружили удивительное разнообразие микробных колоний, включая актинобакерию Micrococcus luteus, потенциально опасные стафилококки и даже представителей фекальной флоры (формы протеев).

"Пот и жир, которые выделяет наша кожа, создают идеальные условия для размножения бактерий. Даже если снаружи ваша подушка кажется чистой, на самом деле это не всегда так", – объясняет Репич.

Эксперт отмечает необходимость стирки постельного белья не реже, чем каждые две недели. Это особенно важно для тех, кто сталкивается с проблемной кожей.

"Стирка наволочки в горячей воде (60-90 градусов Цельсия) поможет убить большинство микробов. Также можно использовать антибактериальные средства для стирки", – советует Репич.

Ученые из Amerisleep сообщили, что наволочка может содержать 3 млн бактерий уже через неделю использования. Исследователи обнаружили на наволочках аллергены, грибки и омертвевшие клетки кожи.

Ранее эксперт объяснил, как часто нужно стирать подушки, чтобы не разводились бактерии.

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