Лучшие автомобили для плохих дорог: какой внедорожник самый популярный в Украине

Устали от ям и выбоин на украинских дорогах? Мечтаете о комфортном путешествии по любому бездорожью? С таким авто вы будете ездить по украинским дорогам с комфортом и без проблем!

Эксперты издания Drive составили рейтинг лучших автомобилей для наших проблемных дорог. Ознакомьтесь с этой подборкой в нашем материале.

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1. Mitsubishi Pajero Sport:

В настоящее время полноприводный универсал, который прекрасно подходит для бездорожья.

Может показаться несколько устаревшим, но все еще дает фору многим конкурентам.

2. Ssangyong Rexton:

Корейский внедорожник, сочетающий в себе мощь, комфорт и надежность.

Достойный конкурент Mitsubishi Pajero Sport.

3. Isuzu MU-X:

Просторный и удобный внедорожник с отличной управляемостью.

Идеально подходит для путешествий с семьей.

4. Toyota Fortuner:

Легендарный внедорожник, славящийся своей выносливостью и надежностью.

Обеспечит комфорт и безопасность даже в самых сложных условиях.

5. Ford Everest:

Самый современный внедорожник в рейтинге оснащен новейшими технологиями и функциями безопасности.

Идеально подходит для тех, кто ценит уют и стиль.

Важно:

При выборе авто для плохих дорог обращайте внимание не только на марку и модель, но и размер колес.

Меньшие колеса (18 дюймов) лучше поглощают ушибы и обеспечивают лучшую управляемость на бездорожье.

Также важно учесть тип двигателя и трансмиссии, чтобы авто было достаточно мощности и проходимости.

Напомним, ранее были названы самые популярные модели авто из США.

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