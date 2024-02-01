Лучшие компаньоны: Названы 20 самых умных пород собак

Хотите завести собаку, которая быстро поймет ваши команды? Тогда вам следует присмотреться к одной из самых умных пород.

Психолог Стэнли Корен каталогизировал некоторые из этих пород в своей книге "Интеллект собак". По словам Корена, разум собаки можно определить по его способности выполнять специализированные задачи, уровню послушания, а также его общему рабочему интеллекту. Список опубликовали на сайте Good housekeeping.

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Вот 15 самых умных пород собак, по данным Стэнли Корена:

Бордер-колли Пудель Немецкая овчарка Золотистый ретривер Доберман-пинчер Шелти Лабрадор-ретривер Папильон Ротвейлер Австралийская овцеводческая собака Вельш-корги-пемброк Твергшнауцер Английский спрингер-спаниель Бельгийский тервюрен Шипперке

Бордер-колли – это пастушая порода, которая известна своим умом и способностью учиться. Они могут выучить новую команду за пять повторений и придерживаться ее 95% времени. Бордер-колли также очень энергичны и требуют много физических упражнений.

Пудели – это еще одна умная порода, которая хорошо поддается дрессировке. Они могут быть разных размеров, от игрушечных до стандартных. Пудели также очень гипоаллергенны, что делает их хорошим выбором для людей с аллергией на собак.

Немецкие овчарки – это всесторонне одаренные собаки, которые используются в разных сферах, включая службу в полиции, армии и спасательные операции. Они также очень послушны и легко поддаются дрессировке.

Золотистые ретриверы – это одна из самых популярных пород собак в мире. Они известны своим дружелюбным характером и любовью к людям. Золотистые ретриверы также очень умны и легко поддаются дрессировке.

Доберманы – это большие, мускулистые собаки, которые были выведены как сторожевые собаки. Они также очень умны и хорошо поддаются дрессировке.

Шелти – это меньшие родственники бордер-колли. Они также очень умны и легко поддаются дрессировке. Шелти также очень энергичны и требуют много физических упражнений.

Лабрадор-ретриверы – это еще одна популярная порода собак, которая известна своим дружелюбным характером. Лабрадор-ретриверы также очень умны и легко поддаются дрессировке.

Папильоны – это маленькие, игривые собаки, которые известны своими большими ушами. Они также очень умны и легко поддаются дрессировке. Папильоны хорошо подходят для жизни в квартире.

Ротвейлеры – это большие, мощные собаки, которые были выведены как сторожевые собаки. Они также очень умны и хорошо поддаются дрессировке. Ротвейлеры нуждаются в ранней социализации и дрессировке, чтобы стать хорошими домашними питомцами.

Австралийские овцеводческие собаки – это энергичные собаки, которые были выведены для помощи пастухам. Они также очень умны и хорошо поддаются дрессировке. Австралийские овцеводческие собаки нуждаются в много физических упражнений и умственной стимуляции.

Вельш-корги-пемброк – это маленькие, забавные собаки, известные своими короткими лапами. Они также очень умны и хорошо поддаются дрессировке. Вельш-корги-пемброк хорошо подходят для жизни в квартире.

Цвергшнауцеры – это маленькие, активные собаки, которые были выведены как сторожевые собаки. Они также очень умны и хорошо поддаются дрессировке. Цвергшнауцеры нуждаются в ранней социализации.

Английский спрингер-спаниель – это энергичная и дружелюбная порода собак, которая была выведена для охоты на дичь. Они известны своими большими пушистыми ушами и веселым характером. Английские спрингер-спаниели очень умны и легко поддаются дрессировке. Они также очень дружелюбны и любят быть рядом с людьми. Эти собаки хорошо подходят для семей с детьми и активного образа жизни.

Бельгийский тервюрен – это крупная, мускулистая порода собак, которая была выведена как сторожевая и пастушая собака. Они известны своим стойким характером и преданностью семье. Бельгийские тервюрены очень умны и легко поддаются дрессировке. Они также очень активны и требуют много физических упражнений. Эти собаки хорошо подходят для семей с опытом в дрессировке собак.

Шипперке – это маленькая, энергичная порода собак, которая была выведена в Бельгии. Они известны своими черными пальто и разумным характером. Шипперки очень умны и легко поддаются дрессировке. Они также очень активны и требуют много физических упражнений. Эти собаки хорошо подходят для семей с активным образом жизни.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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