Лучшие поздравления и картинки с Крещением на украинском языке
Зимний цикл праздников подходит к концу. 5 января украинцы будут отмечать Голодную кутью, также известную как Второй Сочельник, а 6 января завершаются Святки, кульминацией которых является праздник Крещения. Этот праздник имеет глубокое значение для украинцев, сохраняя многовековые народные традиции и почитаясь христианской церковью. Поздравить родных и друзей можно, воспользовавшись открытками из нашей подборки.
С Крещением Господним поздравляю.
Всех благ земных душе твоей желаю.
Жить радостно, легко, без суеты,
Чтоб мысли и дела были чисты.
С Крещением. Желаю вам побольше здоровья и добрых помыслов. Пускай ваш дом будет полон счастья, веселья, спокойствия, благодати и мира.
С праздником святым, великим,
Пожелаем вам добра,
Пусть вода от бед очистит,
В души принесет тепла.
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