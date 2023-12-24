Лучшие поздравления на Сочельник в стихах и прозе на украинском
Святой вечер 2023 года отмечают 24 декабря, что в этом году приходится на воскресенье. В этот день христиане собирают всю семью за столом и готовятся к Рождеству Христову. Не забудьте поздравить друзей и близких с праздником!
Приветствие в стихах и прозе
Пусть накануне Рождества,
В Сочельник тихий и прекрасный,
От светлой искры волшебства
Огонь добра зажжется ясный!
Пускай твой Ангел принесет
Благую весть о близком счастье,
Пусть праздник, что вот-вот придет,
Разгонит бури и ненастья!
***
Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
Кутья приготовлена к вечеру -
Весь стол украшает сама,
Заправлена медом, орехами,
Пьянит ароматом она.
Пусть верится в доброе, вечное,
Пусть лаской наполнится дом,
Пусть в доме лампадочка теплится,
Своим наполняя теплом!
***
В канун святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
***
Заря Вифлеемская ярче солнца, Заглянет сегодня в каждое окошко, призовет всех к святому ужину, Колядка веселая уже стучится в дверь, Возвещает всюду хорошую новость, В каждый дом, в каждую семью, Христос родился — радуемся искренне, Благослови Господи стране расцвести, счастливо зажить, Дай нам Господи тебя во веки славить!
Также можете обратить внимание на приветствие с Рождеством Христовым.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !