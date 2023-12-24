Лучшие поздравления на Сочельник в стихах и прозе на украинском

Святой вечер 2023 года отмечают 24 декабря, что в этом году приходится на воскресенье. В этот день христиане собирают всю семью за столом и готовятся к Рождеству Христову. Не забудьте поздравить друзей и близких с праздником!

Приветствие в стихах и прозе

Пусть накануне Рождества,

В Сочельник тихий и прекрасный,

От светлой искры волшебства

Огонь добра зажжется ясный!

Пускай твой Ангел принесет

Благую весть о близком счастье,

Пусть праздник, что вот-вот придет,

Разгонит бури и ненастья!

***

Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

Кутья приготовлена к вечеру -

Весь стол украшает сама,

Заправлена медом, орехами,

Пьянит ароматом она.

Пусть верится в доброе, вечное,

Пусть лаской наполнится дом,

Пусть в доме лампадочка теплится,

Своим наполняя теплом!

***

В канун святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

***

Заря Вифлеемская ярче солнца, Заглянет сегодня в каждое окошко, призовет всех к святому ужину, Колядка веселая уже стучится в дверь, Возвещает всюду хорошую новость, В каждый дом, в каждую семью, Христос родился — радуемся искренне, Благослови Господи стране расцвести, счастливо зажить, Дай нам Господи тебя во веки славить!

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