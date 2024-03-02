Лучшие прически для женщин 40+, страдающих от выпадения волос (фото)

С возрастом волосы меняется: они становятся тоньше, теряют объем и блеск. Эти изменения могут быть угнетающими, но не стоит расстраиваться. С помощью правильной стрижки можно визуально сделать волосы более густыми.

Стилисты рекомендовали четыре стрижки, которые помогут женщинам старше 40 лет скрыть залысины и редкие волосы, пишет shefinds.

Читайте также: Стилист показал прически, которые подойдут для женщин с любым типом лица (фото)

Вот четыре прически, которые рекомендуют стилисты:

1. Пикси

Короткая стрижка пикси – отличный вариант для женщин с тонкими волосами. Благодаря короткой длине волосы кажутся более густыми, а слои придают объему.

2. Зачесанный назад хвост

Этот простой трюк поможет зрительно увеличить объем волос. Зачешите волосы у корней, а затем соберите их в хвост.

3. Многослойный боб

Слои – это ключ к созданию объема. Многослойный боб с тупой базовой линией будет выглядеть густым и пышным.

4. Локоны и волны

Локоны и волны визуально делают волосы более объемными. Если у вас от природы вьющиеся волосы, используйте крем для локонов. Если волосы прямые, можно сделать локоны или волны с помощью плойки или бигуди.

Не бойтесь экспериментировать, советуют эксперты. Смена стрижки может помочь вам чувствовать себя увереннее.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!