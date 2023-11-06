Лучшие прически, омолаживающие женщин старше 35 лет (фото)

Женщины после 35 лет часто ищут прически, которые подчеркнут их красоту и элегантность. Существует множество вариантов, подходящих женщинам этого возраста, но есть несколько основных критериев, которые следует учитывать при выборе.

Издание santeplusmag собрало советы парикмахеров и стилистов относительно идеальных причесок, которые способны сделать своих владелиц младше минимум на 10 лет.

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Модные стрижки, которые сделают вас помоложе

Короткая стрижка, открывающая уши

Она покоряет своей элегантностью и изысканностью. Такая прическа открывает лицо женщины, а также уши. Часто этот крой выбирают те, кто носит сильный характер.

Короткая стрижка с челкой набок

Такая прическа скрывает лоб, открывая остальное лицо. Она подойдет нежным, щедрым и отзывчивым женщинам.

Короткий зауженный крой

Подобная стрижка популярна в европейских странах. Она лучше подходит для женщин с тонкими чертами лица. "Эта прическа показывает женщину, которая не боится взгляда других и выражает то, что думает громко и четко", – пишет издание.

Короткий срез

Такая прическа показывает безмятежность и легкость. Она отражает характер радостной и независимой женщины, наслаждающейся жизнью.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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