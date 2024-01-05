Лучшие способы хранения хлеба свежим подольше: помогут картофель и соль

Хлеб – это продукт, который любим все. Он вкусен, питателен и универсален. Но, к сожалению, хлеб имеет тенденцию быстро черстветь. Чтобы продлить срок его хранения, важно правильно его хранить.

Издание santeplusmag поделилось основными правилами хранения хлеба, позволяющими всегда иметь свежую выпечку дома.

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Хлеб следует хранить при комнатной температуре, в сухом, защищенном от солнца месте. Не следует хранить хлеб в полиэтиленовом пакете, особенно когда он горячий. Это способствует появлению пара, которое может привести к развитию плесени.

Как хранить хлеб, чтобы не черств

Кусок яблока или картофеля. Уложите кусочек яблока или картофеля рядом с хлебом. Они впитают лишнюю влагу, которая поможет хлебу оставаться свежим.

Соль. Положите соль в шкаф рядом с хлебом. Соль является мощным абсорбентом, который поможет удалить излишнюю влагу.

Морозильник. Если вы собираетесь хранить хлеб в течение длительного времени, положите его в морозильник. Перед употреблением разморозьте хлеб при комнатной температуре.

Хлебница. Хлебница – это специальный ящик для хранения хлеба. Она имеет отверстия, обеспечивающие хорошую циркуляцию воздуха. Это помогает предотвратить развитие плесени.

Бумажный пакет. Если вы планируете съесть хлеб в течение нескольких дней, заверните его в бумажный пакет. Это поможет предотвратить высыхание хлеба.

Холстовый мешок. Полотняный мешок – это отличный вариант для хранения хлеба. Он пропускает воздух, что помогает хлебу оставаться свежим.

Правильное хранение хлеба поможет вам наслаждаться его свежестью подольше. Выбирайте способ хранения, который подходит для ваших нужд и бюджета.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из целозерновой муки атта. Их уникальность в том, что чапати (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

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