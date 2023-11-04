Лучшие способы уложить тонкие и редкие волосы для "зрелых женщин" (фото)
С возрастом у женщин наблюдаются проблемы с волосами. "Зрелые" женщины наблюдают часто выпадение волос, его ломкость и сухость. Существует ряд причин, которые могут вызвать эти проблемы – гормональные изменения, наследственность, дефицит питательных веществ и стресс.
Ломкость волос может быть вызвана различными факторами, как повреждение солнечными лучами, использование горячих инструментов для укладки волос и неправильный уход.
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Известная эксперт по здоровым волосам Джин Уилл и профессиональный парикмахер Лорен Холланд назвали прически, скрывающие истончение и выпадение волос.
Эксперты советуют использовать технику "длинных скрытых слоев".
Для тех, кто хочет сохранить свою длину, но также испытывает проблемы с естественно тонкими или ровными волосами, Холланд рекомендует попробовать скрытые или тонкие слои на ваших и без того длинных прядях.
"Если многослойная внешность вас не устраивает, спросите своего стилиста о скрытых слоях", — посоветовала она. Эксперт объяснила, что эти "деликатные и тонкие слои" не требуют резкой смены прически. Однако эта техника стрижки придает объем.
Джин Уилл советует обратить внимание на многослойный волнистый боб с тонкой челкой.
Подстригите волосы длиной до подбородка, а затем добавьте обрамляющие лицо слои. Уилл предлагает приобщить тонкую челку, чтобы выглядеть помоложе.
"Эта прическа идеальна для женщин старше 40. Она поможет скрыть лоб и любые признаки морщин или естественного старения", – добавила эксперт.
Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".
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