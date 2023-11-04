Лучшие способы уложить тонкие и редкие волосы для 'зрелых женщин' (фото)

С возрастом у женщин наблюдаются проблемы с волосами. "Зрелые" женщины наблюдают часто выпадение волос, его ломкость и сухость. Существует ряд причин, которые могут вызвать эти проблемы – гормональные изменения, наследственность, дефицит питательных веществ и стресс.

Ломкость волос может быть вызвана различными факторами, как повреждение солнечными лучами, использование горячих инструментов для укладки волос и неправильный уход.

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Известная эксперт по здоровым волосам Джин Уилл и профессиональный парикмахер Лорен Холланд назвали прически, скрывающие истончение и выпадение волос.

Эксперты советуют использовать технику "длинных скрытых слоев".

Для тех, кто хочет сохранить свою длину, но также испытывает проблемы с естественно тонкими или ровными волосами, Холланд рекомендует попробовать скрытые или тонкие слои на ваших и без того длинных прядях.

"Если многослойная внешность вас не устраивает, спросите своего стилиста о скрытых слоях", — посоветовала она. Эксперт объяснила, что эти "деликатные и тонкие слои" не требуют резкой смены прически. Однако эта техника стрижки придает объем.

Джин Уилл советует обратить внимание на многослойный волнистый боб с тонкой челкой.

Подстригите волосы длиной до подбородка, а затем добавьте обрамляющие лицо слои. Уилл предлагает приобщить тонкую челку, чтобы выглядеть помоложе.

"Эта прическа идеальна для женщин старше 40. Она поможет скрыть лоб и любые признаки морщин или естественного старения", – добавила эксперт.

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