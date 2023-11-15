Лучший рецепт: Как приготовить невероятно вкусное и аппетитное лечо на зиму

Лечо – это не просто закуска, это традиционное блюдо, которое можно сделать особенно вкусным и неповторимым. Если вы хотите, чтобы ваши соседи выпрашивали у вас этот непревзойденный рецепт, попробуйте наш вариант лечо со сладким перцем на зиму.

Этот простой рецепт издания УНИАН гарантирует вкусное и ароматное лечебное средство, которое сохранится на зиму. Отправляйтесь в кулинарное путешествие и угощайте семью и друзей этим вкусным блюдом.

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Ингредиенты:

2 кг сладкого перца

1 кг репчатого лука

2 кг помидоров

150 г растительного масла

2 ч. л. соли

4 ст. л. сахара

1 ч. л. черного перца горошком

4 шт. душистого перца горошком

2 шт. лаврового листа

3 ст. л. 9% уксуса

Приготовление:

Помидоры тщательно вымойте и пропустите через мясорубку или кухонный комбайн. Репчатый лук нарежьте колечками, а сладкий перец – соломкой. Выложите овощи в томатную массу. Солите лечо, добавьте сахар, перец и лавровый лист. Тушите смесь в течение 60 минут, после чего добавьте уксус, перемешайте. Разлейте лечо по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

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