Українська
Рецепты

Лучший рецепт: Как приготовить невероятно вкусное и аппетитное лечо на зиму

Игорь Романько

Как сделать лечо на зиму

Лечо – это не просто закуска, это традиционное блюдо, которое можно сделать особенно вкусным и неповторимым. Если вы хотите, чтобы ваши соседи выпрашивали у вас этот непревзойденный рецепт, попробуйте наш вариант лечо со сладким перцем на зиму.

Этот простой рецепт издания УНИАН гарантирует вкусное и ароматное лечебное средство, которое сохранится на зиму. Отправляйтесь в кулинарное путешествие и угощайте семью и друзей этим вкусным блюдом.

Читайте также: Напоминают грибочки: Как законсервировать маринованные кабачки на зиму

Ингредиенты:

  • 2 кг сладкого перца
  • 1 кг репчатого лука
  • 2 кг помидоров
  • 150 г растительного масла
  • 2 ч. л. соли
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. черного перца горошком
  • 4 шт. душистого перца горошком
  • 2 шт. лаврового листа
  • 3 ст. л. 9% уксуса

Приготовление:

  1. Помидоры тщательно вымойте и пропустите через мясорубку или кухонный комбайн.
  2. Репчатый лук нарежьте колечками, а сладкий перец – соломкой.
  3. Выложите овощи в томатную массу.
  4. Солите лечо, добавьте сахар, перец и лавровый лист.
  5. Тушите смесь в течение 60 минут, после чего добавьте уксус, перемешайте.
  6. Разлейте лечо по стерилизованным банкам и закатайте крышками.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно законсервировать щавель для зеленого борща. А также советуем обратить внимание на рецепт битых огурцов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты