Лучший способ: Мельник рассказал как хранили муку в древности

Как хранить муку, чтобы она долго не портилась

Практически в каждом хозяйстве найдется мука для выпечки, и важно правильно ее хранить во избежание влаги, плесени и жучков.

В издании "Главред" решили узнать, где лучше хранить этот продукт. Чтобы обеспечить надлежащее хранение муки, рекомендуется использовать герметичные контейнеры, предотвращающие доступ влаги и воздуха. Таким образом, можно избавиться от отрицательного воздействия влажности на продукт и сохранить его свежесть.

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Существуют разные опции для хранения муки:

Пластиковые или стеклянные банки Эти емкости имеют герметичные крышки, которые помогают сохранить свежесть продукта. Полиэтиленовые или нейлоновые пакеты: Они могут быть завязаны воздухонепроницаемым способом и помещены в пластиковые контейнеры для дополнительной защиты. Льняные сумки: Они являются отличным вариантом для долгосрочного хранения. Важно хорошо завязывать их во избежание влажности и потери свежести продукта. Пластиковые контейнеры с герметичными крышками Эти контейнеры часто имеют герметичные уплотнители, которые помогают поддерживать свежесть муки.

Кроме этого, мельник Федор Евтушенко подчеркнул, что в прошлом наши предки хранили муку в льняных сумках. Обычно эти сумки перед использованием мочили в соляном растворе. Однако сегодня более нейтральной и практичной опцией есть хранение муки в стеклянных посудах.

Таким образом, правильное хранение муки в герметичных контейнерах, стеклянных посудах или льняных сумках поможет сберечь продукт свежим и защищенным от негативного воздействия окружающей среды.

Раньше мы писали о том, как и зачем нужно просеивать муку.

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