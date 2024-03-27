Лучший топинг: как приготовить вкусную заливку для творожников
Сырники – это классика украинской кухни. Их готовят многие хозяйки, но не всем удается сделать их нежными, рыхлыми и аппетитными.
Рецептом сырников с ароматной заливкой, которые просто тают во рту, поделились на странице kristy_cookery. Для более ласкового вкуса сырники можно предварительно обжарить на сковороде. Вместо варенья можно использовать сметану, йогурт, ягодный соус или мед. Попробуйте этот рецепт и вы будете приятно удивлены!
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Секрет успеха:
- Используйте творог.
- Соблюдайте пропорции.
- Не перемешивайте тесто слишком долго.
- Запекайте сырники в заливке.
Ингредиенты:
Для сырников:
- Сыр – 500 г
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 2 ст. л.
- Мука – 2 ст. л.
- Ваниль – по вкусу
Для заливки:
- Сметана – 200 г
- Яйцо – 1 шт
- Молоко – 50 мл
- Сахар – 2 ст. л.
- Ваниль – по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте тесто для сырников: смешайте творог, яйцо, сахар, муку и ваниль.
- Сформируйте сырники и выложите их в форму для запекания.
- Приготовьте заливку: смешайте сметану, яйцо, молоко, сахар и ваниль.
- Залейте сырники заливкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 25 минут.
- Дайте сырникам немного остыть, полейте вареньем или любимым топингом.
Приятного аппетита!
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