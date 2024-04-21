Лучший выбор при диабете: названа каша, снижающая давление и уровень сахара в крови

Обычно, когда человек страдает диабетом, существует тенденция избегать продуктов с высоким содержанием углеводов. Однако медики не поддерживают эту практику. Вместо этого, они призывают включать в диету продукты богатые клетчаткой.

Перловка является одним из таких продуктов, который может способствовать снижению артериального давления и регулированию уровня глюкозы в крови. Об этом пишет ТСН.

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Почему ячмень так полезен для диабетиков

Ячмень известен своими полезными свойствами, в частности, он способствует быстрому похудению, снижению кровяного давления и уровня сахара в крови. Этот злак содержит комплекс важных питательных веществ, таких как белки, минералы (натрий, калий, фосфор, магний), что делает его ценным продуктом для людей с диабетом.

Высокое содержание клетчатки в перловой каше способствует формированию вязкого геля в кишечнике, который замедляет всасывание глюкозы, помогая предотвратить стремительные изменения уровня сахара в крови и артериального давления. Бета-глюканы, содержащиеся в ячмене, способствуют повышению гемоглобина.

Перловка является источником антиоксидантов, которые борются с хроническими воспалительными процессами, которые могут способствовать развитию диабета и его осложнений. Эта каша также содержит фенольные кислоты, флавоноиды и витамин Е, которые защищают от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Какая еще польза перловой каши и кому ее употреблять запрещено

Кроме того, перловка содержит гордецин – природный антибиотик, который помогает уменьшать воспаление в организме. Отвар из перловки и сама каша могут успокаивать воспаление в желудочно-кишечном тракте и подавлять патогенную микрофлору. Ячмень способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта, почек и печени, а также может быть полезным при артрите и гепатите.

Однако, из-за содержания глютена в перловке, ее не рекомендуется употреблять лицам с аутоиммунными заболеваниями и тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Напомним, UAportal уже рассказывал, какая каша опасна для здоровья.

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