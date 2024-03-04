Луковый пирог с пикантным ингредиентом
Луковый пирог с пикантным ингредиентом
БЛОГ
Я люблю Dorblu от немецкого бренда Käserei Champignon! А потому им его просто так, а еще добавляю в свои любимые блюда. Начиная от соуса и заканчивая пирогами. И вот мой вариант – кош на бревенчатом тесте с луком, беконом и сыром Dorblu.
Далее текст на языке оригинала
Тісто:
- 210 г борошна
- 140 г масла 82.5%
- 60 г крижаної води
- 10 г лимонного соку
- сіль
Готуємо!
- У борошно кладу нарізані шматочки масла і рубаю все ножем чи лопатками поки воно не стане схоже на пластинки у борошні (можна навіть натерти на крупній терці)
- додаю сіль та воду з лимонним соком, швидко перемішую тісто і далі просто збираю все разом, складаю 3-4 рази. Загортаю у харчову плівку і кладу в холодильник на 30 хв.
- потім дістаю тісто і розкачую його в тонкий пласт, трішки більший за форму (в мене форма діаметром 26 см).
- на дно форми також кладу пергамент, викладаю тісто, формую бортики якомога рівномірніше. Слідкуйте, щоб куточки були рівні.
- поміщаю тісто на пергамент, а на нього кладу горох або квасолю і запікаю 25 хвилин при 180 градусах.
Начинка:
- 25 г масла
- 400 г цибулі
- 140 г бекону
- 3 яйця
- 300 г вершків 30%
- 70+30 г сиру Dorblu
- мускатний горіх
Будьте обережні з сіллю, не додавайте багато, бо сіль є у сирі та беконі
- на маслі на середньому вогні підсмажую нарізану цибулю. Коли вона стане золотистою додаю бекон та мускатний горіх. Охолоджую.
- вершки змішую з яйцями, додаю цибулю, 70 г сиру крупними шматочками. Пробую на смак та додаю трішки мускатного горіха для смаку, можна чебрець, якщо є, і все поміщаю на охолоджене тісто. Зверху кладу ще 30 г сиру Dorblu шматочками.
- та відправляю в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин.
Все, готово.