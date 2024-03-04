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Луковый пирог с пикантным ингредиентом

Владимир Ярославский

Луковый пирог с пикантным ингредиентом

БЛОГ

Я люблю Dorblu от немецкого бренда Käserei Champignon! А потому им его просто так, а еще добавляю в свои любимые блюда. Начиная от соуса и заканчивая пирогами. И вот мой вариант – кош на бревенчатом тесте с луком, беконом и сыром Dorblu.

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Тісто:

 

- 210 г борошна

 

- 140 г масла 82.5%

 

- 60 г крижаної води

 

- 10 г лимонного соку

 

- сіль

 

 

Готуємо!

 

  • У борошно кладу нарізані шматочки масла і рубаю все ножем чи лопатками поки воно не стане схоже на пластинки у борошні (можна навіть натерти на крупній терці)
  • додаю сіль та воду з лимонним соком, швидко перемішую тісто і далі просто збираю все разом, складаю 3-4 рази. Загортаю у харчову плівку і кладу в холодильник на 30 хв.
  • потім дістаю тісто і розкачую його в тонкий пласт, трішки більший за форму (в мене форма діаметром 26 см).
  • на дно форми також кладу пергамент, викладаю тісто, формую бортики якомога рівномірніше. Слідкуйте, щоб куточки були рівні.
  • поміщаю тісто на пергамент, а на нього кладу горох або квасолю і запікаю 25 хвилин при 180 градусах.

 

 

Начинка:

 

- 25 г масла

 

- 400 г цибулі

 

- 140 г бекону

 

- 3 яйця

 

- 300 г вершків 30%

 

- 70+30 г сиру Dorblu

 

- мускатний горіх

 

Будьте обережні з сіллю, не додавайте багато, бо сіль є у сирі та беконі

 

 

  • на маслі на середньому вогні підсмажую нарізану цибулю. Коли вона стане золотистою додаю бекон та мускатний горіх. Охолоджую.
  • вершки змішую з яйцями, додаю цибулю, 70 г сиру крупними шматочками. Пробую на смак та додаю трішки мускатного горіха для смаку, можна чебрець, якщо є, і все поміщаю на охолоджене тісто. Зверху кладу ще 30 г сиру Dorblu шматочками.
  • та відправляю в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин.

 

 

Все, готово.

Источник:Instagram

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