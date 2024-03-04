Луковый пирог с пикантным ингредиентом

БЛОГ

Я люблю Dorblu от немецкого бренда Käserei Champignon! А потому им его просто так, а еще добавляю в свои любимые блюда. Начиная от соуса и заканчивая пирогами. И вот мой вариант – кош на бревенчатом тесте с луком, беконом и сыром Dorblu.

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Тісто:

- 210 г борошна

- 140 г масла 82.5%

- 60 г крижаної води

- 10 г лимонного соку

- сіль

Готуємо!

У борошно кладу нарізані шматочки масла і рубаю все ножем чи лопатками поки воно не стане схоже на пластинки у борошні (можна навіть натерти на крупній терці)

додаю сіль та воду з лимонним соком, швидко перемішую тісто і далі просто збираю все разом, складаю 3-4 рази. Загортаю у харчову плівку і кладу в холодильник на 30 хв.

потім дістаю тісто і розкачую його в тонкий пласт, трішки більший за форму (в мене форма діаметром 26 см).

на дно форми також кладу пергамент, викладаю тісто, формую бортики якомога рівномірніше. Слідкуйте, щоб куточки були рівні.

поміщаю тісто на пергамент, а на нього кладу горох або квасолю і запікаю 25 хвилин при 180 градусах.

Начинка:

- 25 г масла

- 400 г цибулі

- 140 г бекону

- 3 яйця

- 300 г вершків 30%

- 70+30 г сиру Dorblu

- мускатний горіх

Будьте обережні з сіллю, не додавайте багато, бо сіль є у сирі та беконі

на маслі на середньому вогні підсмажую нарізану цибулю. Коли вона стане золотистою додаю бекон та мускатний горіх. Охолоджую.

вершки змішую з яйцями, додаю цибулю, 70 г сиру крупними шматочками. Пробую на смак та додаю трішки мускатного горіха для смаку, можна чебрець, якщо є, і все поміщаю на охолоджене тісто. Зверху кладу ще 30 г сиру Dorblu шматочками.

та відправляю в духовку, розігріту до 175 градусів на 25 хвилин.

Все, готово.