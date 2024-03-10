Луна уменьшается в размерах и продолжает охлаждаться: есть ли угроза человечеству

Месяц уменьшается в размерах, и это может иметь важные последствия для будущих миссий на него, предупреждают ученые. Согласно новым исследованиям, которые проводились исследователями из США, этот процесс охлаждения может быть достаточно большим, чтобы вызвать оползни и землетрясения вблизи Южного полюса Луны.

Исследование, проведенное специалистами, подвергает сомнению то, что Луна является стабильной платформой для будущих космических миссий, в частности для NASA, которая планирует высадку астронавтов на Луну. Поскольку будущие миссии предусматривают строительство космической станции на Луне, важно избегать ее расположения в геологически нестабильной зоне, пишет sciencealert со ссылкой на исследования ученых в Planetary Science Journal.

Также читайте: Ученые заявили, что Луна на миллионы лет старше, чем они считали ранее

В ходе исследования было сосредоточено внимание на лопастных уступах, являющихся расширенными хребтами и, по словам ученых, созданы тектонической активностью. Они провели анализ последних изображений Луны, полученных от Lunar Reconnaissance Orbiter, вместе с данными сейсмометров, установленных во время миссий Apollo.

Результаты исследования показали, что один из самых мощных лунотрусов, зарегистрированных сейсмометрами Apollo, имел магнитуду 5 и длился несколько часов, и его возможно повлекли за собой лопастные уступы у южного полюса Луны. Это подчеркивает значение геологического изучения Луны для обеспечения безопасности будущих миссий.

"Вы можете думать о поверхности Луны как о сухом, смолотом гравии и пыли", — объясняет геолог Николас Шмерр из Университета Мэриленда. "В течение миллиардов лет поверхность подвергалась ударам астероидов и комет, причем угловые фрагменты постоянно выбрасывались в результате ударов".

Эта работа может стать важным шагом в подготовке к предстоящим миссиям на Луну, в частности миссии Artemis с экипажем, и подчеркивает значение учета геологических особенностей Луны при расположении объектов инфраструктуры и защиты астронавтов.

Напомним, астрономы смогли зафиксировать радиосигнал из далекой галактики, в 8,8 миллиарда световых лет от Земли. Он может быть связан с инопланетной цивилизацией.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!