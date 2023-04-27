Лунный календарь для дачников на май: когда и что можно сажать в землю

В мае в Украине у огородников и дачников много хлопот, ведь именно в это время высаживается большое количество культур. В частности, в этот месяц сеют клубнику и овощи, высаживают цветы и саженцы плодовых деревьев.

В то же время, уже посаженные растения в мае нужно подкармливать и возделывать от вредителей. Опытные дачники пользуются лунным календарем, чтобы получить наилучший урожай.

Самыми благоприятными в мае 2023 для посева рассады будут: 3-4, 6-7, 10-11, 14-15, 23-24 и 30-31 мая. Впрочем, для каждой культуры есть свои отдельные даты, в частности:

лук и чеснок – 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31 мая;

помидоры – 23, 24 мая;

укроп, петрушка и другая зелень – 3, 4, 14, 15, 30, 31 мая;

морковь – 6, 7, 14, 15 мая;

свекла – 6, 7, 14, 15 мая;

капуста – 2, 14, 21, 24, 30 мая;

баклажаны, перец – 3, 4, 6, 7, 14-17, 30, 31 мая;

кабачки, тыква – 3, 4, 23, 24, 30, 31 мая;

картофель – 10, 11, 14, 15 мая;

однолетние цветы – 1-4, 28-31 мая;

клубника, виноград – 6, 7, 20-24 мая;

многолетние цветы – 1-4, 28-31 мая;

плодовые деревья – 3, 4, 30, 31 мая.

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Кроме этого, 1-3 мая следует прореживать всходы, пропалывать сорняки и бороться с вредителями. Полоты, удобрять землю и белить деревья стоит 7-8 мая.

Следующие четыре дня следует обратить внимание на санитарную обрезку деревьев, бороться с вредителями и болезнями, обильно поливать и подкармливать растения. После этого 16-17 мая следует заняться обрезкой сухих и больных ветвей, прививкой, перекапыванием и рыхлением почвы.

21-24 мая нужно обрезать ветки, прививать растения, белить деревья. Настуне два дня лучше уделить внимание перекопке земли и санитарной обрезке ветвей.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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